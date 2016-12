Palmeiras aposta em patrocinadora e tenta tirar Scarpa do Fluminense

BERNARDO GENTILE E JOSÉ EDGAR DE MATOS - UOL/FOLHAPRESS) - Fluminense e Gustavo Scarpa estavam alinhados para a renovação de contrato do camisa 10 das Laranjeiras. Porém, a proximidade das eleições fez com que o jogador tivesse que esperar. Essa situação não agradou ao estafe do atleta que ainda não foi procurado pela nova diretoria, que ainda se forma após a vitória de Pedro Abad nas urnas, mesmo que alguns já estejam trabalhando nos bastidores antes mesmo do anúncio oficial.

O problema é que o entrave na negociação entre Scarpa e Fluminense abriu a brecha necessária para o Palmeiras novamente projetar a contratação.

O clube de Palestra Itália, ciente da insatisfação do meia pelo congelamento da renovação, retomou as conversas pela contratação.

Fontes ligadas ao jogador enxergam o Palmeiras como o mais forte concorrente do Fluminense no momento. O time alviverde aposta no aporte financeiro da Crefisa para tentar viabilizar o negócio. A patrocinadora deve renovar o compromisso com o clube, com fim marcado para janeiro, nas próximas semanas.

Apesar do interesse do Palmeiras, o Fluminense se mantém tranquilo sobre a negociação. Primeiro porque o jogador tem contrato até o fim de 2018 com multa rescisória alta -o valor é mantido em sigilo pelo clube.

Além disso, o Fluminense entende ser normal a demora na renovação pelo momento em que o clube atravessa. Ainda mais com a tranquilidade que o atual contrato de Scarpa dá ao time das Laranjeiras.

Ainda sem anunciar oficialmente a diretoria que será responsável pelo futebol, o Fluminense agora precisará contornar a insatisfação do atleta com a demora na renovação.

O Palmeiras contratou dois jogadores de meio-campo para 2017: Hyoran (Chapecoense) e Raphael Veiga (Coritiba). O venezuelano Alejandro Guerra (Atlético Nacional-COL), que também atua no setor, possui acordo encaminhado para defender o campeão brasileiro na próxima temporada.