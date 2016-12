Jogador de Balneário na seleção brasileira de handebol

O pivô da equipe multicampeã de handebol da Fundação Municipal de Esportes, Márcio Alan da Silva Maildo, 20, foi convocado para integrar a seleção brasileira de adultos, que está treinando em São Caetano do Sul(SP).

O jogador vem chamando atenção desde sua atuação em campeonatos nacionais e internacionais, já integrou a seleção brasileira juvenil, ano passado e na última semana foi surpreendido com a convocação para o time de elite do handebol brasileiro.

“No início achei que era uma convocação para seleção Junior que é a minha categoria, quando soube que foi para o adulto foi uma grande surpresa, não esperava, porém é minha primeira convocação nesta categoria, então a responsabilidade só aumenta, quero poder mostrar que mereço” conclui.

Nascido em Russas, interior do Ceará, Márcio chegou a Santa Catarina através do treinador Drean Dutra, da equipe da FMEBC.

Depois de treinar dois anos no Ceará, Márcio foi para seleção cearense e com 15 anos foi apresentado ao técnico Drean Dutra. “Ele gostou do que viu e em 2011 me trouxe para Santa Catarina, para jogar em Itapema e desde 2013 estou na equipe da FMEBC”, disse.

Com a equipe da FMEBC/Univali, comandada pelos técnicos Drean Dutra e Luiz Carlos Décimo Fonseca, o atleta já conquistou diversos títulos. Pela seleção brasileira juvenil, disputou ano passado o Pan Americano na Venezuela e o Mundial da categoria na Rússia. “Através do handebol conheci muitos lugares, fiz viagens para várias cidades no Brasil e fora do país. Grande parte das coisas que tenho foi conquistada com o esporte, inclusive o meu primeiro salário, hoje quase tudo que tenho vem do handebol” enfatizou.