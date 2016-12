Belas do Sup: inscrições abertas para remada beneficente de Natal

O grupo Belas do Sup está com inscrições abertas para Remada Beneficente de Natal, que acontece no sábado (17), na Praia Central de Balneário Camboriú. A saída será às 9h, da Avenida Atlântica, 5040, em frente ao Selenza.

As inscrições podem ser feitas pela internet e custam R$ 40 + um brinquedo que será doado. Quem não tiver prancha de stand up paddle poderá incluir o aluguel na inscrição, por mais R$ 30.

Todas as participantes têm direito a um kit Belas, com vestido e viseira.

Também haverá sorteio de brindes.

Inscrições podem ser feitas neste link.