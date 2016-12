Figue Diel foi vice-campeão no campeonato mundial de surf adaptado

O surfista de Itajaí, Elias Figue Diel, mais conhecido como Figue, 43 anos, disputou neste domingo (11) e conquistou o vice-campeonato da World Adaptive Surfing Championship. A competição mundial de surf adaptado aconteceu em San Diego, na Califórnia (EUA).

A equipe brasileira somou 5.598 pontos e superou os americanos, que ficaram com a prata com 5.109 pontos. O Chile ficou com o bronze. Além do título coletivo, o Brasil ainda levou o ouro em duas categorias, com Fellipe Lima (na AS-3 Upright, para surfistas que pegam as ondas sentados) e Davi Teixeira, o Davizinho, na categoria AS-5 Assist (para surfistas que precisam de ajuda para entrar nas ondas).

O Brasil também conquistou o bronze na AS2 Stand/Kneel, categoria para atletas que surfam de pé ou ajoelhados, com Henrique Saraiva, e a prata na Visually Impaired, para atletas deficientes visuais. No caso, o vice foi o morador da Praia Brava, Figue.

Para entrar no mar ele contou com o auxílio de Bruno Barbieri. O surfista só precisa dessa ajuda, depois faz tudo sozinho. Figue perdeu a visão aos 16 anos, em um acidente de carro, mas já surfa há mais de 10. Nessa competição mundial ele foi convidado pela confederação brasileira.

O World Adaptive Surfing Championship foi organizado pela International Surfing Association (ISA) e contou com a participação de representantes de 22 países, somando o Brasil. Oito brasileiros participaram do evento.