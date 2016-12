Sport bate Figueirense, se mantém na elite e ainda vai à Sul-Americana

O Sport entrou em campo contra o já rebaixado Figueirense precisando da vitória para seguir na Série A em 2017. E o time pernambucano cumpriu a sua missão sem tomar sustos. Venceu por 2 a 0 e de quebra ainda conseguiu uma vaga improvável na edição do próximo ano da Copa Sul-Americana. Os autores do gols do triunfo foram o atacante Rogério e o meia Diego Souza.

O triunfo levou o Sport aos 47 pontos e à 14ª colocação do Brasileiro, a última da zona de classificação ao torneio continental. O time foi beneficiado ainda pelas derrotas do Vitória para o Palmeiras e do Coritiba para a Ponte Preta.

Diego Souza ainda se igualou a Fred e William Pottker como artilheiro do campeonato.

Com a permanência na Série A, o Sport terá a sua maior sequência na elite nacional em muito tempo. A última vez que passou mais de quatro anos seguidos disputando o Brasileirão foi entre 1991 e 2001.

A participação na Copa Sul-Americana do ano que vem será a quinta consecutiva do Sport.

SPORT

Magrão; Samuel Xavier, Durval, Ronaldo Alves e Renê; Rithely, Ronaldo e Diego Souza; Éverton Felipe (Antonio Neto), Rogério (Apodi) e Ruiz (Vincius Araújo)

T.: Daniel Paulista

FIGUEIRENSE

Junior Oliveira; Marquinhos, Henrique (Marcus Indio) e Bruno Alves; Dudu, Jackson Caucaia (Renatinho), Marquinhos Pedroso, Ferrugem, Elicarlos e Matheusinho (João Pedro); Bady

T.: Marquinhos Santos

Estádio: Ilha do Retiro, em Recife

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Cartões amarelos: Durval, Rogério, Ronaldo, Éverton Felipe e Diego Souza (S), Dudu, Jacskon Caucaia (F)

Gols: Rogério, a 1 min do segundo tempo; Diego Souza, aos 44 min do segundo tempo