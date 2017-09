7 de Setembro: veja as fotos do desfile do Centro de BC

Grupo Balanço das Ondas representou bem o espírito da cidade na avenida

É 7 de Setembro, mas os tempos mudaram. Isso ficou bem claro no desfile desta manhã na Avenida Atlântica, em Balneário Camboriú. À vontade, passaram pela beira mar milhares de pessoas, em sua maioria integrantes de órgãos públicos, alunos e professores. Entretanto, também brilharam voluntários, participantes de grupos de idosos, artistas, equipes dos particulares e até universidades. Longe de afetações, o desfile conseguiu fazer conexão entre três pilares: Turismo, Cultura e Sustentabilidade. Em resumo, o desfile foi um retrato do que a cidade é, plural e bem humorada. A rigidez da marcha ficou para as forças de segurança e o tempo de espera devido ao espaço entre as alas serviu para refletir o motivo de tão pequena audiência. Balneário não pára, e como bem destacaram as escolas da rede municipal, o turismo é o que nos move. Por isso muitos pais não puderam estar presentes, o comércio e a hotelaria celebram mais uma data positiva. Depois da parada, as ruas foram reabertas para a economia girar. Veja as fotos: (Para passar as fotos coloque o cursor sobre a imagem e clique na flecha branca, no canto direito da foto. Créditos: Daniele Sisnandes, Marlise Schneider e Ivan Rupp Algumas bandas:



Quinta, 7/9/2017 14:55.