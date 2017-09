Idosos ganham cancha de bocha e academia

Com a presença do prefeito Fabrício Oliveira e do secretário de Estado de Turismo, Cultura e Esportes Leonel Pavan será assinado nesta terça-feira ((5) convênio para construção de uma cancha de bocha e uma academia de ginástica ao ar livre, junto à Casa da Sogra, no Bairro dos Municipios.

A solenidade de assinatura acontecerá na secretaria da Pessoa Idosa com a presença de autoridades e idosos que frequentam o local.

A secretária da pasta, Christina Barichello disse que será um excelente investimento.

“Na nova cancha poderão ser disputadas competições oficiais, porque esta cancha terá medidas de acordo com regulamentação de disputas nacionais e internacionais”, disse a secretária.

Segundo ela, o custo da cancha e da academia chegará perto dos R$ 100 mil. O Estado pagará 70% e a prefeitura entrará com a contrapartida de 30%.