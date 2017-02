Feng Shui: como preparar sua casa para o novo ano

O Feng Shui (leia Fong Suei) é uma técnica oriental utilizada para trazer harmonia aos locais onde moramos ou trabalhamos. Estuda a interação entre a energia dos ambientes e das pessoas que ali convivem. Limpar e organizar a casa é fundamental para iniciar novos ciclos e 2017 por ter numerologia 1 (2+0+1+7=10) exigirá ainda mais atenção neste aspecto. Se você ainda não fez aquela faxina de botar tudo de pernas para o ar e depois reorganizar tudo novamente mudando móveis e quadros de lugar ainda está em tempo!

Quem diz é a consultora técnica de Feng Shui Janine Arnt que ministra cursos e faz projetos de harmonização há 13 anos. Ela forneceu dicas simples para harmonizar sua casa para receber as boas energias. “Pela astrologia chinesa este será o ano do Galo de fogo(lá o ano inicia neste sábado, 28) e a premissa em 2017 será ‘colocar ordem no galinheiro’.

Limpe a casa colocando uma colher de anil líquido na água do balde (pode inclusive tirar os quadros e limpar as paredes e o teto) * Coloque um Lírio da Paz perto da janela mais próxima do Leste da casa (direção onde nasce o sol), mesmo que seja um quarto de dormir pois o Lírio da Paz não tem cheiro!

Capriche na arrumação dos armários da cozinha e do seu quarto! Armários organizados, mente organizada!

A energia mais auspiciosa entra pela porta principal da casa, e sai pelos ralos, então mantenha as portas dos banheiros fechadas e a tampa do sanitário abaixada!

Como este será um ano de muito trabalho é importante que os quartos tenham cores suaves (bege, azul ou verdinho claro – que é a cor do ano) convidando ao descanso.

Outra característica de 2017 será uma tendência ao estresse, então evite o vermelho nas paredes da casa ou nas salas de reuniões para evitar discussões.

O aroma de lavanda vai trazer calma, harmonia e equilíbrio aos ambientes. O óleo essencial de Lavanda pode ser usado em aromatizadores elétricos, rechaud, sprays para lençóis, no lustra móveis e outros produtos de limpeza para deixar uma sensação de frescor pairando no ar.

Harmonizar os ambientes pelo Feng Shui utilizando os 5 elementos da natureza e preparando a energia da casa para alcançar seus objetivos, vai exigir um pouco mais de conhecimento da técnica. Você poderá aprender isso em cursos com especialistas na área ou contratar um consultor que possa orientar você nesta tarefa!

O valor desta orientação vai variar conforme o tamanho da casa, número de moradores e de andares.

Para saber mais: site www.ascorpnh.com.br ou no curso que inicia em março (Balneário Camboriu) no IBDI (47) 3264.9434.