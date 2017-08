Acontece no sábado (2) e domingo (3) um evento de constelação familiar em Balneário Camboriú, com os psicólogos do Rio Grande do Sul: Bauer Rodrigues e Alexandra Takeda.

A constelação familiar é uma terapia indicada para obter autoconhecimento, curar traumas e melhorar suas relações. Essa técnica se apóia na árvore genealógica do indivíduo, para encontrar as causas de problemas emocionais e comportamentais.

Segundo a organização, haverá dois grupos distintos: um no sábado e outro no domingo, das 8h30 às 18h30, dando a oportunidade a cada um que quiser e for o momento, constelar.

O investimento é de R$ 370,00. Para quem quiser assistir ou participar da constelação como representante, o valor é R$ 100.

Os profissionais

Bauer Rodrigues é psicólogo, especializado no tratamento de dependência química, co-fundador da primeira instituição de atendimento em regime semi-aberto de jovens moradores de rua, com formação em Constelação Familiar na Argentina, cursando a formação internacional da Nova Constelação Familiar - Constelação Quântica (a medicina de Hammer) - Espanha.

Ele também é autor de três livros: A arte de viver o amor verdadeiro, O Poder da Unicidade e O caminho sagrado da simplicidade. O caminho sagrado da simplicidade é também um projeto de auto-conhecimento fazendo uso de recursos como viagens, natureza, danças, e meditações.

Alexandra Takeda é psicóloga, com formação em Brainspotting com David Grant-USA, consteladora formada por Peter e Tsuyuko Spelter, em formação internacional nas Novas Constelações com Brigitte Champetier de Ribes da Espanha, curso de Coaching com Tim Gallwey - USA, SAT 1 e 2 com eneagrama, pelo Instituto EneaSAT do Brasil.

A constelação acontece no Espaço de Yoga Rogério Borba - Rua 2550, número 1111, sala 105 (em cima da padaria Delícias do Trigo) - Balneário Camboriú.

Informações sobre inscrições pelos telefones (41) 99115-8304 (Isabela), (47) 8471-9946 (Rogério Borba) e (47) 8433-4919 (Sandra Andrade).

Veja os detalhes aqui.