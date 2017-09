Casas Bahia e Pontofrio abrem vagas na região

Pensando em oferecer a melhor experiência de compra durante a Black Friday aos clientes das redes Casas Bahia e Pontofrio, a Via Varejo, empresa que administra as duas redes, já se prepara para a data e começa a reforçar o seu time de vendas em todo o Brasil. A companhia realiza durante o mês de setembro o processo seletivo para 11 vagas de vendedores da categoria de móveis para as cidades de Blumenau, Chapecó, Criciúma, Itajaí, Joinville e São José.

Os candidatos devem ter experiência anterior com vendas e pós-vendas, não obrigatoriamente na categoria de móveis, assim como pacote office básico e ensino médio completo. As contratações são em caráter definitivo.

Além de salário comissionado, os colaboradores efetivados também terão como benefícios os vales transporte e alimentação, PLR (Participação nos Lucros e Resultados), convênios médico e odontológico, seguro de vida e parcerias educacionais com algumas universidades que garantem descontos nas mensalidades de cursos superiores ou de pós-graduação.

Para participar, os interessados devem acessar o site, clicar em "Cadastre-se" e preencher os campos com seus dados pessoais.

Fonte: Literal Link