Fort Atacadista abre mais de 170 vagas em Porto Belo

O Fort Atacadista vai abrir nesta quinta-feira (17) as contratações de colaboradores para a nova unidade no município de Porto Belo.

A loja da rede no município, que será a 17ª unidade do atacarejo em Santa Catarina, tem previsão para inaugurar no dia 25 de outubro (data não confirmada).

A partir desta quinta, a equipe de Recursos Humanos do Fort Atacadista dá início ao recrutamento na Fundação Municipal de Turismo de Porto Belo, localizada na avenida Governador Celso Ramos, 1492 – Centro – Porto Belo / SC. Telefone: (47) 3369-8868 // (47) 99107-1407.

Estão abertos mais de 170 postos de trabalho, em diferentes setores: operador de caixa, auxiliar de tesouraria, repositor, auxiliar de frios, conferente, auxiliar de televendas, auxiliar recebimento de notas, auxiliar de estacionamento, líder de setor (desejável experiência). Requisitos principais para todas as vagas: disponibilidade de horário e ensino médio completo. Os interessados devem se dirigir ao local indicando levando currículo preenchido e documento com foto.

Horário de atendimento: 8h30 às 11h30 / 13h30 às 17h de segunda à sexta-feira

Endereço: Av. Governador Celso Ramos, 1492 – Centro – Porto Belo / SC.

E-mail para envio de currículos: rh190@fortatacadista.com.br