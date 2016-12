Há quase 300 vagas de emprego em Balneário Camboriú no momento. Somente no Balneário Shopping são aproximadamente 200, além de 22 no Sistema Municipal de Empregos (SIME) e 60 no Nacional (SINE). Assim como em todos os anos, o foco agora são as vagas temporárias para o verão, nas áreas ligadas ao turismo.

SINE e SIME

O supervisor do SINE BC, José Peixe, explica que nessa época do ano sobra mão de obra e que inclusive vem pessoas de fora procurar vagas de emprego em Balneário. “No momento temos aproximadamente 60 vagas. Até o próximo dia 15 esse número tende a dobrar. Temos a preocupação de atender a todos que nos procuram, e esperamos conseguir”, diz.

Ele destaca que é normal no fim do ano as construtoras demitirem ou darem férias coletivas para os funcionários, já que boa parte das obras param. “Hoje o forte é o serviço ligado ao turismo. Temos vagas para garçons, recepcionistas, camareiras e nos comércios também. Temosparceria com todos, qualquer empresa pode registrar vaga conosco”, diz.

José ressalta que o site www.sine.com.br é falso e que estão processando a empresa responsável por ele. Nesse portal indica que há quase 700 vagas abertas em Balneário, mas o supervisor afirma que isso não procede. O site oficial do órgão é https://maisemprego.mte.gov.br.

No SIME, que atende de segunda a sexta-feira das 13h às 19h dentro da Secretaria de Inclusão Social (Rua 2.000, nº 1.380, no Centro), há 22 vagas. Confira alguma delas: almoxarife júnior, garçom, camareira, cozinheiro, recepcionista, repositor e vendedor.

Shoppings

O setor de marketing do Atlântico Shopping informou que neste momento todo o quadro de funcionários do shopping está completo e que, em relação aos lojistas, por serem independentes, não sabem precisar quantas vagas há.

Já no Balneário Shopping há, segundo a assessoria, aproximadamente 200 vagas abertas nas operações do empreendimento, como lojas e praça de alimentação. A maioria deve ser negociada diretamente nas unidades, mas o site do empreendimento divulga algumas oportunidades.