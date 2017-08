Concurso público da Educação abrirá vagas na região

ADR - O concurso público da Secretaria de Estado da Educação, a ser realizado no dia 8 de outubro, abrirá 41 vagas em escolas na região da Agência de Desenvolvimento Regional de Itajaí.



Conforme a gerente da Educação, Cleonice Berejuk, 26 vagas serão destinadas ao cargo de professor nas disciplinas de química, matemática, língua portuguesa, história, geografia, física, biologia, sociologia, filosofia, inglês, espanhol, educação física e 1º ao 5º ano.

“Serão duas vagas por disciplina que poderão ser abertas em qualquer unidade escolar dos nove municípios, o que só saberemos com exatidão no fechamento do ano letivo atual, para ingresso dos profissionais no início de 2018”, explica a gerente.



O concurso abrirá ainda cinco vagas para o cargo de assistente de educação, sete vagas para supervisor escolar, duas vagas para orientador escolar e uma para administrador escolar para atuação na região.

As inscrições para o preenchimento de mil vagas em todo o Estado estão abertas até 12 de setembro pelo site www.acafe.org.br/concurso/magisterio



Conforme o secretário de Estado da Educação, Eduardo Deschamps, o concurso é resultado de muito esforço e responsabilidade com o equilíbrio das contas da Secretaria e de todo o governo, sendo que o mais recente foi realizado em 2012.

A jornada de trabalho para o cargo de professor de ensino médio corresponde à carga horária de dez horas semanais, para o professor do ensino fundamental corresponde à carga horária de 20 horas semanais e para os cargos de assistente de educação, supervisor escolar, administrador escolar e orientador educacional correspondem à carga horária de 40 horas semanais.



O concurso prevê duas provas, sendo que na primeira fase será prova objetiva eliminatória/classificatória e a segunda fase será prova de títulos, classificatória.