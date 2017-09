Convenção coletiva do comércio de Balneário é prorrogada

A convenção coletiva dos trabalhadores do comércio de Balneário Camboriú foi prorrogada até o dia 30 deste mês.

A decisão de esticar o prazo da convenção foi definida em reunião entre os representantes do Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Balneário Camboriú e Camboriú (Sincomércio ) e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Balneário Camboriú.

As duas entidades estão em fase de negociação para o estabelecimento da nova Convenção Coletiva de Trabalho que vai vigorar no período compreendido entre 1º de agosto de 2017 e 31 de julho de 2018.

Com a prorrogação, fica assegurado aos trabalhadores e empresários do setor a data-base de 1º de agosto.