A Cineramabc Arthouse, a casa artístico-cultural que acaba de abrir as portas em Balneário Camboriú, exibirá em sua programação de cinema nesta semana dois longas metragens: O Cidadão Ilustre, às 18h, e Lua em Sagitário, às 20h10. As sessões ocorrem todos os dias, entre quinta-feira (07) e domingo (10).

Ingressos para a programação normal podem ser adquiridos diretamente no local ou através do site One Ticket. As entradas custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Sessão especial

Além da programação normal, no domingo (10) haverá a exibição especial do documentário Um Dia Voltaria, seguido por bate-papo com a protagonista Letícia Mello, que escreveu o livro “Do For Love”, no qual o filme se baseia. As sessões ocorrem às 17h e às 22h, ambas com ingressos já esgotados. Ocorrerá das 19h às 21h sessão de autógrafo, conversa e abraços com os autores do longa metragem e da obra literária.

Sinopses

O Cidadão Ilustre (de quinta à domingo, às 18h)

14 anos – 118 min – Romance / Aventura – Espanha / Argentina – 2016

Direção: Gastón Duprat e Mariano Cohn

Sinopse: Daniel Mantovani (Oscar Martínez), um escritor argentino e vencedor do Prêmio Nobel, radicado há 40 anos na Europa, volta à sua terra natal, ao povoado onde nasceu e que inspirou a maioria de seus livros, para receber o título de Cidadão Ilustre da cidade – um dos únicos prêmios que aceitou receber. No entanto, sua ilustre visita desencadeará uma série de situações complicadas entre ele e o povo local.

Lua em Sagitário (de quinta à domingo, às 20h10)

16 anos – 105 min – Romance/Aventura – Brasil – 2016

Direção: Márcia Paraíso

Sinopse: Ana (Manuela Campagna) é uma jovem de 17 anos que vive em uma cidade fronteiriça entre o Brasil e a Argentina. Lá, ela não tem opções de lazer e nem acesso à internet. Seu único refúgio é visitar um sebo/lanhouse conhecido como “A Caverna”. É lá que, certo dia, ela acaba conhecendo Murilo (Fagundes Emanuel), rapaz por quem vai se apaixonar perdidamente.

Um Dia Eu Voltaria (domingo, às 17h e às 22h)

Livre – 60 minutos – Documentário – Brasil – 2017

Direção: Lucas Bogo

Sinopse: Letícia Mello te convida a viver essa experiência e viajar pela Tailândia, Camboja e Vietnã, sob um olhar sensível e impactante ao longo de seis meses de viagem sozinha. Muito mais do que “ver um filme”, Letícia convida a fazer parte de um mundo que chama de “DoForLove”.

A Cineramabc Arthouse fica localizada na Rua São Paulo, 581-1, Bairro dos Estados, em Balneário Camboriú.



Para mais informações, acesse o site: http://www.arthousebc.com/