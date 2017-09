Nesta sexta-feira (8), a partir das 16h, acontece workshop gratuito de dança contemporânea do Núcleo Corpóreo. Qualquer pessoa pode participar, não é necessário conhecimento em dança.

O ponto de encontro será na Praça da Cultura, com deslocamento até a Praia Central. “Um dos objetivos do workshop é investigar os movimentos das pessoas, as transições dos corpos entre os lugares, a permanência e relação com o ambiente urbano”, diz o bailarino, diretor e coreógrafo do Núcleo Corpóreo, Fernando Dalla Nora.

O projeto é patrocinado pela Lei Municipal de Incentivo e Fomento à Cultura de Balneário Camboriú (LIC). Este será o quarto workshop não convencional de dança, que tem como proposta utilizar o corpo como ferramenta de ocupação e investigação do espaço em lugares urbanos.

Para encerrar o projeto, o grupo fará uma apresentação em 30 de setembro, a partir das 14 horas, na Praça da Cultura, com performances e intervenções de dança e música, diálogos com o público, captação de imagens e exposição de obras artísticas. Tudo de graça.

Serviço:

O quê: Workshop do projeto "Núcleo Corpóreo 5 anos - Formação e Desenvolvimento"

Quando: Sexta-feira (08), às 16h

Onde: Praça da Cultura

Quanto: gratuito