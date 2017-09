O Teatro Bruno Nitz, de Balneário Camboriú, terá programação intensa neste mês de setembro. Confira abaixo as atrações desta semana.

Agenda:

Dia 5 - Documentário ‘Tereza - Além da Cocada’

O Cineclube Brasil exibirá o documentário ‘Tereza - Além da Cocada’, que volta ao Teatro Municipal Bruno Nitz nesta terça-feira (5), às 20h.

É a história de Tereza Maria da Silva, 68, pernambucana que mora em Balneário há cinco anos e tornou-se conhecida pelo bordão ‘Olha a cocaaada!’ no centro da cidade. O curta-metragem faz parte do trabalho de conclusão do curso de Produção Audiovisual, da Univali, de Marcio Gonçalves e Emílio Padisil.

Por dois meses, a dupla acompanhou a rotina de Tereza e entrevistou familiares dela. A direção geral é de Márcio Gonçalves e a direção de fotografia de Emílio Padisil. Entrada gratuita. Duração 20 minutos.

Dia 5 - Filme ‘Eles Voltam’

Logo após o documentário, haverá exibição do filme brasileiro ‘Eles Voltam’ (2012), de Marcelo Lordello. Cris, 12 anos, e seu irmão mais velho são deixados na beira da estrada por seus pais. Em pouco tempo percebem que o castigo vem a se tornar um desafio ainda maior.

“Eles voltam” acompanha Cris em sua jornada de retorno ao lar. Um caminho feito de encontros, em que realidades distintas serão seus guias. Uma fábula de tons realistas sobre as vivências que farão Cris se revisitar. A peça tem duração de 100 minutos. No elenco, Clara Oliveira, Elayne de Moura, Georgio Kokkosi, Germano Haiut, Teresa Costa Rêgo, Irma Brown, Jéssica Silva, Maria Luiza Tavares, Mauricéia Conceição. Entrada livre.

Dia 7 - Espetáculo ‘Dete Pexera em Curticera’

É a nova turnê do ator itajaiense Cláudio Rizzih, quem dá vida à personagem. O espetáculo que inicia às 20h, faz um resgate da forma de falar do povo do litoral catarinense e conta um pouco da história da Déte. Durante os 75 minutos de duração, são apresentados os assuntos como depilação, consulta ao ginecologista, criação dos filhos, entre outros.

Ingressos R$ 40 inteira e R$ 20 + 1 produto de limpeza, na bilheteria do Teatro Bruno Nitz

Dia 8 - Show ‘Irmã Selma’

Show de humor estrelado, escrito e dirigido por Octávio Mendes. Sucesso em São Paulo, em cartaz no Teatro Gazeta há quase um ano e meio. O espetáculo reúne os inesquecíveis personagens criados pelo ator, como a Mônica Goldstein – uma apresentadora de um programa sensacionalista; o Ex Gay – um cara que “mudou” de vez; a Maria Botânica – atriz e cantora e a personagem que dá nome ao espetáculo, Irmã Selma – uma freira humorista.

Fundador do espetáculo Terça Insana, onde permaneceu por quatro anos, e criou alguns dos personagens do show, Octávio Mendes hoje é contratado pelo SBT, onde participa do programa A Praça é Nossa, com o personagem Seu MEMÊ. Início, 20h. Duração 100 minutos. Ingressos: R$ 60 inteira; R$ 30 meia.

Dia 9 - Espetáculo Legião Urbana

A maior banda cover da Legião Urbana presta homenagem a Renato Russo, no espetáculo que inicia às 20h30 no Teatro Municipal. A Legião Urbana cover Curitiba é a melhor banda cover do Brasil e a única autorizada pela família do Renato Russo! Após sua turnê pelo nordeste, a banda retorna para um show intimista e inesquecível.

Ingressos: R$ 60 inteira; R$ 30 meia; Promocional: R$ 30 + 1k alimento. www.portalticket.com.br