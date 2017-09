Companhias teatrais de todo o Brasil poderão se inscrever para a 3ª temporada do BQ(en)cena, festival de teatro que se estenderá entre setembro deste ano e o primeiro semestre de 2019.

A temporada vai proporcionar a circulação de 22 espetáculos com 60 apresentações por diversas cidades catarinenses. Segundo Sérgio Valle, diretor da Prisma Cultural, que promove o evento, a expectativa é movimentar um público de 15 mil pessoas.

“Proporcionar ao público um contato maior com o mundo das artes cênicas, garantir o acesso das pessoas à produção artística do país e, ao mesmo tempo, oportunizar que os profissionais de teatro possam difundir sua arte à comunidade. Esses são os maiores objetivos do projeto”, comenta o diretor.

Os espetáculos nacionais terão três apresentações por mês (duas apresentações na cidade de Florianópolis e uma apresentação na cidade de Brusque), os espetáculos estaduais e locais terão duas apresentações por mês na cidade de Brusque, e os espetáculos alternativos vão ter quatro apresentações no mês a ser definido, que vão ocorrer nas cidades de Brusque, Botuverá, Guabiruba e/ou Nova Trento.

Inscrições

Estão abertas as inscrições para a seleção, válida para todo território nacional. As inscrições são gratuitas e totalmente online e podem ser feitas até o dia 13 de setembro (23h59) pelo site www.prismacultural.com.br.

Com realização do Ministério da Cultura e PrismaCultural, o 3º BQ(en)cena conta com o apoio, patrocínio máster, da Guabifios e Trust Trading Company; e, patrocínio standard, do Supermercados Archer, Zen e ZM.

SERVIÇO

Edital de seleção de espetáculos para a terceira temporada BQ(en)cena, em Santa Catarina

De 15 de agosto a 13 de setembro

Inscrições gratuitas pelo site www.prismacultural.com.br