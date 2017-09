A Cineramabc Arthouse, novo ponto da cultura local, abre as portas para as primeiras sessões de cinema nesta sexta-feira (01).

Haverá exibição de dois longas-metragens de hoje a domingo, em cartaz: “O Apartamento”, às 18h, e “O Cidadão Ilustre”, às 20h10.

Ingressos podem ser adquiridos diretamente na bilheteria do local a partir das 16h ou através do site One Ticket. As entradas custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

A programação completa pode ser encontrada no site http://arthousebc.com/.

A Arthouse

O projeto é realizado de forma independente, contando com recursos próprios, apoiadores e associados da casa-cultural.

Conforme o idealizador do projeto, André Gevaerd, este é o início da Cineramabc Arthouse, que pretende trazer uma programação ampla e variada não somente em cinema, mas também em música, artes cênicas, dança, literatura, artes visuais, entre outros, algo sem precedentes em Santa Catarina.

Assim como o cinema, o salão principal também já está pronto. Aproveitando o momento da abertura da sala de cinema, no sábado (02) haverá uma recepção especial para aqueles que gostariam de conhecer o espaço e saber diretamente do diretor e toda sua equipe mais detalhes sobre a casa, a partir das 16h.

As salas para produção e pós-produção, coworking e o Barbarella Café ainda estão em etapa de finalização e em breve serão abertas para o público. Ao longo de mês o espaço deverá estar completo e até final de setembro haverá uma festa de inauguração oficial da Cineramabc Arthouse.

A Cineramabc Arthouse fica na Rua São Paulo, 581-1, Bairro dos Estados, em Balneário Camboriú.

Sinopses dos filmes

O Apartamento

14 anos – 125 min – Drama – Irã – 2016

Direção: Asghar Farhadi

Sinopse: Emad (Shahab Hosseini) e Rana (Taraneh Alidoosti) são casados e encenam a montagem da peça teatral “A Morte de um Caixeiro Viajante”, de Arthur Miller. Um dia, eles são surpreendidos com o alerta para que eles e todos os moradores do prédio em que vivem deixem o local imediatamente. O problema é que, devido a uma obra próxima, todo o prédio corre o risco de desabamento. Diante deste problema, Emad e Rana passam a morar, provisoriamente, em um apartamento emprestado. É lá que Rana é surpreendida com a entrada de um estranho no banheiro, justamente quando está tomando banho. O susto faz com que ela se machuque seriamente e vá parar no hospital. Entretanto, é o trauma do ocorrido que afeta, cada vez mais, suas vidas.

O Cidadão Ilustre

14 anos – 118 min – Romance / Aventura – Espanha / Argentina – 2016

Direção: Gastón Duprat e Mariano Cohn

Sinopse: Daniel Mantovani (Oscar Martínez), um escritor argentino e vencedor do Prêmio Nobel, radicado há 40 anos na Europa, volta à sua terra natal, ao povoado onde nasceu e que inspirou a maioria de seus livros, para receber o título de Cidadão Ilustre da cidade – um dos únicos prêmios que aceitou receber. No entanto, sua ilustre visita desencadeará uma série de situações complicadas entre ele e o povo local.