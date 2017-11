O Prêmio da Música Catarinense 2017 está em fase de votação popular. Até o dia 20, os internautas poderão escolher seus artistas preferidos nas seguintes categorias: Melhor videoclipe, Melhor cantor, Melhor cantora, Melhor álbum, Melhor álbum instrumental, Melhor Artista Solo, Melhor banda e Artista revelação.

A região conta com representantes de estilos variados. Um deles é a banda Display, de hardcore melódico, de Balneário Camboriú. A banda, na estrada desde 2003, concorre na categoria Melhor álbum, com A Marcha do Mundo, vol 2.

"Estamos muito contentes com a indicação. O álbum "A Marcha do Mundo" representa uma fase de amadurecimento tanto musical quanto pessoal na vida de cada integrante. Acredito que estamos no ponto mais consistente da nossa carreira", celebrou Tiago Garcia, vocalista da Display.



Também de Balneário, o cantor Diogo Rosa está entre os concorrentes na categoria Melhor cantor. Ele comemorou a indicação entusiasmado e pediu o apoio na votação.

“Eu nunca tinha sido indicado pra nada, nem em época de escola, eu fiquei feliz pra caramba, ainda mais pra categoria de cantor, a área em que me esforço imensamente, Se a galera achar que eu sou merecedor, a alegria não vai caber no meu peito”, disse Rosa que também é compositor e ator.

Para Diogo, a premiação estadual é importantíssima para o artista independente e de música autoral. “É um oásis em meio a imensidão do mercado fonográfico brasileiro, que muitas vezes nos faz sentir pequenos diante de produções monstruosas. Longa vida a este tipo de iniciativa, pra que o público catarinense descubra os tesouros que tem em seu quintal”, enfatizou.

Quem também ficou contente com a indicação na categoria Artista Revelação foi a banda Alter Ego, de Balneário, formada no início deste ano.

"É muito gratificante saber que um projeto que começou do zero ainda este ano, dentro do quarto de casa e está sendo construído na raça, um passo de cada vez e com muito trabalho duro, vem conquistando seu espaço no cenário estadual", disse o vocalista Jaime Telles Filho.

Da região

Da região também estão competindo outros nomes como Sarau Afro-Açoriano, com o álbum Fui Tarrafear e Adri Benvenutti, na categoria Melhor cantora.

"Ficamos muito felizes com a indicação ainda mais que a gente é um grupo que visa trabalhar com a cultura popular do nosso Estado e com as temáticas do litoral catarinense", comenta o vocalista do Sarau, André de Miranda.

A cantora Adri Benvenutti também comemorou e disse estar honrada por estar concorrendo "em um Prêmio ao lado de pessoas tão competentes".

Como votar

A votação popular segue até o dia 20 de novembro. No dia 22 de novembro acontece a premiação, em cerimônia no Teatro Ademir Rosa – CIC, em Florianópolis.

Entre as premiações estão troféus, equipamentos e gravações, variando conforme a categoria. Eles também vão participar de uma coletânea do Prêmio da Música.

Para votar nos seus artistas preferidos clique aqui.