Univali realiza oficina gratuita de fotografia

Estão abertas as inscrições para o curso de extensão “Fotografia como Hobby”, que acontece nesta sexta-feira (10), das 13h30 às 17h30, no estúdio fotográfico da TV Univali, que fica no campus da Univali de Itajaí. Gratuito e aberto ao público.

A formação gratuita tem vagas limitadas. Ela é dirigida a todos que possuem interesse pela fotografia. A capacitação abordará noções básicas para fotografar, com técnicas e dicas de composição.

As inscrições devem ser realizadas pelo site, em www.univali.br/cursosextensao, no item Cursos de Verão Itajaí.

Mais informações: 3261-1262.