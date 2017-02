Trailer de 'Punho de Ferro' dá pistas sobre origem do herói

(FOLHAPRESS) - O anúncio de "Samantha!", a nova produção brasileira, não foi a única novidade da Netflix nesta terça-feira (7).

O serviço de streaming também divulgou o trailer oficial de "Punho de Ferro", nova série de super-herói da Marvel, com 13 episódios e previsão de estreia para o dia 17 de março.

Interpretado por Finn Jones (conhecido do público por ter vivido Loras Tyrell em "Game of Thrones"), Danny Rand é um milionário que retorna à Nova York, onde está disposto a retomar o controle da empresa de sua família.

O problema é que ele havia deixado a cidade quando tinha apenas dez anos de idade e, junto com os pais, se envolvido em um acidente aéreo, do qual foi o único sobrevivente.

Ou seja, a volta de Rand deixa muita gente irritada e com medo de perder o controle da corporação. Ao mesmo tempo, ele revela que outros motivos místicos o fizeram ir aos EUA depois de tanto tempo.

Assim como já aconteceu em "Demolidor", "Jessica Jones" e "Luke Cage", a série serve para apresentar o herói, antes de os personagens se unirem no grupo "Os Defensores", ainda sem data de exibição. A Marvel já tinha adotado estratégia parecida no cinema, com o lançamento de "Vingadores".