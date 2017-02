Neste final de semana o Teatro Municipal de Itajaí recebe mais uma produção do Anchieta Arte Cênica. Cerca de 100 formandos do Curso Básico de Teatro - o CBT, sobem ao palco para apresentar a comédia “Tax Tola? Deixa de bobiça!”.

Duas personagens pexeiras relembram momentos marcantes de suas vidas, através de cenas dirigidas por alunos do AECA – Alunos do Exercício Cênico Anchieta, com direção geral do renomado ator e diretor Valentim Schmoeler.

O espetáculo tem cerca de uma hora e meia de duração, no valor de R$ 30 para quem pagar o ingresso inteiro e R$ 15 para quem paga meia entrada. Qualquer pessoa com 1 caixa de leite longa vida paga metade do ingresso inteiro.

O espetáculo

Bilica e Bilóca se conhecem desde crianças. Sempre brigaram, mas sempre fizeram as pazes. Estudaram no Grupo Escolar Victor Meirelles, tiveram namorados, casaram-se. Tornaram-se comadres. Uma coisa nunca mudou: brigar e fazer as pazes logo em seguida.

Hoje são avós e encontraram mais um bom motivo para estarem juntas: vão escrever suas "memórias". São histórias de suas vidas e famílias. Vão falar da Bica da Dona Das Graças, da grande festa de casamento da sua avó e do buquê que a sua tia avó pegou, e do dia que a Bandeira do Espírito Santo foi em sua casa lá em Porto Belo. Várias histórias recheadas de humor e emoção.

Serviço

Dia: 05 de fevereiro de 2017 - Domingo - 20h

Teatro Municipal de Itajaí

Ingressos: Inteira R$ 30,00 - Meia R$ 15,00 (qualquer pessoa com uma caixinha de leite paga meia entrada).

Fonte: Gabriel Silva/Edição Página 3