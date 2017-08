O coletivo Eranos Círculo de Arte (Itajaí) traz pela primeira vez a Balneário Camboriú o evento Provocações Urbanas . Serão performances e intervenções artísticas em praças de quinta (10) ao dia 16 de agosto.

O objetivo com as performances é deslocar as pessoas de seu movimento cotidiano e infiltrar na rotina uma dose inesperada de poesia em suas mais diversas manifestações.

Integram a programação artistas da região, do Chile e Argentina.

O evento conta com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú e Fundação Cultural de Balneário Camboriú.

Programação:

10/08 (Quinta-feira) – 15h | Praça da Cultura

INSTANTES DE PASSAGEM

– sexteto lambe-lambe

Cia MestreLunas(Chile), Gabriela Clavo y Canela (Argentina) e Eranos Círculo de Arte (Brasil)



11/08 (Sexta-feira) – 15h | Praça Bruno Nitz

DESVIA

Karma Cia de Teatro



12/08 (Sábado) - 15h | Praça Alm. Tamandaré

JÚLIA

Cirquinho do Revirado



13/08 (Domingo) – 15h | Calçadão Central

POR ONDE ANDEI

Leandro Maman (Eranos Círculo de Arte)



14/08 – (Segunda) 15h | Calçadão Central

GARILHANDO

Circo Pirata Show



15/08 (Terça-feira) – 15h | Calçadão Central

ATO PÚBLICO

Osmar Domingos



16/08 (Quarta-feira) – 15h | Av. Brasil próx. Shopping Atlântico

CIDADE E ALMA

Sandra Coelho (Eranos Círculo de Arte)

SERVIÇO:

O que: 3° Provocações Urbanas - Performances e Intervenções

Quando: 10 a 16 de agosto em Balneário Camboriú

Quanto: gratuito