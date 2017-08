A cantora Rosenete Eberhardt e o violonista Marcus Llerena voltam a apresentar-se em Balneário Camboriú, nesta sexta-feira (11), na Simili Música, no centro de Balneário. O duo aproveitará a ocasião para lançamento do CD ‘12 Canções e Solos de Roberto Velasco’. Este é o sexto CD que o casal produz, resultado de um projeto contemplado pelo edital de apoio às artes de Joinville 2016.

Rosenete e Llrena são hoje um dos duos de voz e violão mais atuantes no cenário musical brasileiro. Eles contam com 24 CD´s gravados em duo, violão solo e formações de câmera lançados no Brasil, França e Estados Unidos desde 1991.

Além das turnês realizadas entre 2006 e 2014 em sete países da Europa, o duo também participou de várias séries de concerto no Brasil como a do Mozarteum, Pró-Música, Itaú Cultural, BNP PariBas, Light, pelo SESC Nacional em 2008 realizaram a segunda etapa do Sonora Brasil com 78 concertos levando a música de Villa Lobos a 10 Estados Brasileiros, SESI, Candelária, Fundações Eva Klabin e Oscar Americano.

O compositor Velasco

Roberto Velasco, o compositor e violonista carioca responsável por todas composições do CD, relata suas impressões sobre as letras que musicou e sobre a evolução do trabalho com o Duo.

"O ‘Curral de Peixe’, de Lêdo Ivo traz uma poesia madura, transcendente, de um poeta com pleno domínio da palavra escrita, que nos proporciona enxergar o mistério da existência. Musiquei 12 poemas do livro, sentindo sempre a presença do violão visceral de Marcus Llerena e da voz cristalina de Rosenete Eberhardt. Os dois se apropriaram das canções, que pertencem, todas, a eles, agora pelo profundo estudo e trabalho de lapidação do diamante bruto que dei de presente ao Duo. Com o talento de grandes artistas, o casal me devolveu as canções com a marca da qualidade dos melhores artesãos. Estou muito feliz com o resultado do CD que Marcus Llerena e Rosenete Eberhardt produziram. Sigo a vida como ensina o poeta: respeito o mistério", escreveu Velasco.

Além das canções para voz e violão, duas obras para violão solo foram registradas em primeira audição, a 'Suite Mar Morto', dedicada ao compositor cubano Léo Brouwer e 'Bonfanti', em homenagem ao artista plástico paulista Giancarlo Bonfanti.

O concerto inicia às 20h.

A Simili Musica fica na Avenida Brasil, 146

Informações - 3056-6144.

Entrada franca.