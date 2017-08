'Músicos em Harmonia', concerto misto no Municipal de BC

Música clássica instrumental e vocal. Esta é a proposta do concerto misto ‘Músicos em Harmonia’, que vai acontecer no domingo (13), no Teatro Municipal Bruno Nitz, com início às 19h.

A produção do espetáculo é assinada pelos conceituados músicos Marcos Pablo Dalmacio (violonista, violinista, compositor) e Alberto Damián Montiel (pianista), ambos da Escola de Música Harmonia, de Camboriú, que completou 13 anos em abril.

“O concerto é uma proposta que reúne vários musicistas de Balneário e região, numa variedade de estilos, que certamente será do agrado de todo tipo de público. É a primeira vez que realizamos e só se tornou possível pela disposição dos músicos envolvidos”, comentou Montiel.

Segundo ele, todos se motivaram pela causa para arrecadar fundos para a realização de ciclos de concertos com músicos de todo o país no semestre que vem. “Este concerto será realizado unicamente nesse dia, nesse lugar. Esperamos que possam se realizar mais do tipo, com outros músicos também”, declarou Montiel.

Os músicos

O espetáculo contará com os pianistas Alberto Damián Montiel, Adriana Platchek, Luan Cavalleri e Thiane Moreira; os violinistas, Marcos Pablo Dalmacio e Roger Bernardi; os violonistas, Cristo Miguel da Cruz, Daniel Paranhos, Pablo de Mello Heredia; os cantores Nilton Silva e Leticia Liberato e o Coral Vozes do Vale, de Itajaí.

“Será uma noite imperdível com os melhores momentos da música clássica, onde músicos com diferentes âmbitos de atuação, a nível local, regional, nacional e internacional, compartilharão suas ricas e variadas experiências com a platéia, num evento único”, convidou Montiel.

Serviço:

Data: Domingo 13 de agosto de 2017, 19h.

Local: Teatro Municipal Bruno Nitz.

Onde: Av. Central esquina rua 300, Centro.

Ingressos: Inteira R$ 20 e meia-entrada R$ 10 (idosos, estudantes).

Público alvo: Maiores de 10 anos

Informações: Escola de Música Harmonia, (47) 3365-3797 / (47) 99942-6675 (WhatsApp).