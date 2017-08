Itajaí será tomada pelo tom do 20º Festival de Música, que começa nesta sexta-feira (1º) e seguirá até 9 de setembro. Serão shows nacionais, oficinas, intervenções pelas ruas e rodas de música no Mercado Público.

A abertura do festival será no pátio da Casa da Cultura Dide Brandão, a partir das 20h, desta sexta (1º), com Tarrafa Elétrica, Homenagem a Carlinhos Niehues e Mimo - O Show. As apresentações são gratuitas.

No dia 2 o palco será montado no bairro Cordeiros. A comunidade poderá curtir o Espetáculo Festival 20 Anos na Praça Esportiva Gregório Cristino da Silva, localizada na rua Sebastião Romeu Soares. O show será comandado por "Terravista" com um time de artistas que fazem de Itajaí referência musical para todo o Estado: Louise Lucena, Bárbara Damásio, Natália Pereira e Andreza Flores, com direção de Chico Preto.

Além disso, vão ser realizadas apresentações na praça da Casa da Cultura no final do expediente. Na volta pra casa, a partir das 18h, quem passar pelo calçadão da Hercílio Luz será envolvido pelo som de Natália Pereira (04), Louise Lucena (05) e Duo Backer (06).

Durante os dias do evento, a rotina dos moradores será quebrada com apresentações musicais sem hora marcada. A música instrumental do grupo PercuSax circulará pelos bairros com intervenções comandadas por Rubens Azevedo, Braion Zabel, Alessandro Lucindo, Evandro Hasse e Willian Goe.

Shows nacionais

Silvério Pontes, Zé da Velha e Alessandro Kramer; Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz; Leny Andrade & Luiz Meira; Lupa Santiago Quarteto; Ordinarius; Ivan Lins: estes são os nomes que sobem ao palco do Teatro Municipal para os shows nacionais do Festival de Música. As apresentações serão de 03 a 08 de setembro, a partir das 19h30, com abertura de um artista regional.

Programação no Teatro

Dia 03 (domingo)

Show Nacional: Silvério Pontes, Zé da Velha e Alessandro Kramer

Show de Abertura: Bárbara Damásio

Dia 04 (segunda-feira)

Show Nacional: Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz

Show de Abertura: TerrAvista

Dia 05 (terça-feira)

Show Nacional: Leny Andrade & Luiz Meira

Show de Abertura: Fino Tom

Dia 06 (quarta-feira)

Show Nacional: Lupa Santiago Quarteto

Show de Abertura: Ozéias Rodrigues

Dia 07 (quinta-feira | feriado)

Show Nacional: Ordinarius

Show de Abertura: Giana Cervi

Dia 08 (sexta-feira)

Show Nacional: Ivan Lins

Show de Abertura: Andrezza Flores

Os ingressos custam R$ 55 inteira e R$ 27,50 meia. A bilheteria do Teatro funciona das 13h às 19h e as entradas também podem ser adquiridas pelo site Ingresso Nacional ou nos seguintes pontos de venda: Farmais Centro, Farmais Centro II, Farma Luciano, Multisom Shopping Itajaí; em Balneário Camboriú na Marambaia Veículos, Multisom BC Shopping, Posto Brava e Balaroti.

Mercado Público

Um dos destaques do tradicional Festival de Música de Itajaí é a programação no Mercado Público. A vigésima edição conta com apresentações de Big Bands, seguidas por rodas de choro e Jam Sessions. Durante o Festival, o som no Mercado começa no dia 03 e segue até 08 de setembro, sempre a partir das 22h.

Programação do Mercado Público

Dia 03 (domingo)

Show com Ney Souza e Roda de Choro

Local: Mercado Público

Horário: 22h

Ingresso: Gratuito

Dia 04 (segunda-feira)

Show: Joinville Jazz Big Band e Jam Session

Local: Mercado Público,

Horário: 22h

Ingresso: Gratuito

Dia 05 (terça-feira)

Show: Itajaí Big Band e Roda de Choro

Local: Mercado Público

Horário: 22h

Ingresso: Gratuito

Dia 06 (quarta-feira)

Show: Banda Univali e Jam Session

Local: Mercado Público

Horário: 22h

Ingresso: Gratuito

Dia 07 (quinta-feira)

Show: Brass Groove Brasil e Roda de Choro

Local: Mercado Público

Horário: 22h

Ingresso: Gratuito

Dia 08 (sexta-feira)

Show: Felipe Coelho e Jam Session

Local: Mercado Público

Horário: 22h

Ingresso: Gratuito