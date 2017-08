A Praça do Pescador, no Bairro da Barra, em Balneário Camboriú irá receber neste sábado (2) uma edição especial do Sarau da Tainha, que celebra dois anos do projeto. A programação com 12 horas de atividades culturais envolve diversas manifestações culturais e gastronomia local.

Todo primeiro sábado do mês, desde 2015, o Sarau da Tainha é realizado no mesmo local. Ali onde a parte histórica da cidade se funde aos imponentes arranha-céus e à Passarela, acontece uma ocupação pacífica do espaço público.

“O Bairro da Barra é uma comunidade ligada à pesca e o evento incorporou diversos elementos relacionados a essa tradição: poesias expostas em uma rede de pesca, exibição de fotos, histórias de pescador e caldo de peixe distribuído gratuitamente para que o público volte para sua casa com o gostinho de Tainha na boca”, conta Douglas Gomes, um dos idealizadores do projeto.

Além do fortalecimento da identidade cultural do bairro, o projeto incentiva a aproximação da comunidade com os artistas. Pelo palco do sarau já passaram mais de 50 artistas da região, todos com trabalhos autorais.

Programação

O evento de aniversário terá uma programação especial. A abertura, que está marcada para às 10h da manhã, tem atividades voltadas para o público infantil, com piquenique e contação de histórias.

Ao meio dia iniciam as apresentações culturais e um delicioso almoço na beira do rio com tainha defumada e sopa de Siri. A tainha custa R$ 40 para duas pessoas (acompanha pão, molho tártaro e salada), já a sopa custa R$ 10 (individual). R$ 2 de cada prato serão revertidos para o Sarau.

Já a partir das 13h o público poderá conferir diversas exposições espalhadas pela praça, venda de artesanato local, oficina de artesanato em conchas e rede de pesca, demonstração de confecção de livros artesanais, sessões de cinema e mais contação de histórias.

A partir das 16h iniciam as atividades no palco em homenagem aos poetas com intervenções literárias e musicais. Às 19h no palco oficial do sarau o microfone é aberto para as poesias e histórias de pescador, com distribuição gratuita de caldo de peixe e os shows das bandas Di Sonora e Música Orgânica.

A programação completa você pode conferir na página do Facebook: www.facebook.com/saraudatainha.

Serviço:

Sarau da Tainha

2 de setembro, a partir das 10h

Local: Praça do Pescador - Rua: Emanuel Rebelo dos Santos, Bairro da Barra/BC