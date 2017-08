O grupo feminino ‘A Lontra Faz Teatro’, de Florianópolis, se apresenta neste final de semana, pela primeira vez em Balneário Camboriú. Os espetáculos serão realizados no auditório do SESC em Balneário Camboriú, de graça, mas com plateia limitada, portanto é importante retirar os ingressos com antecedência na unidade do Sesc ou uma hora antes de cada apresentação.

A programação está dividida em duas atividades: no sábado uma leitura dramática de textos de um dos mais prestigiados dramaturgos e comediantes do mundo, o italiano Dario Fo e sua esposa, a atriz Franca Rame, e no domingo, o espetáculo ‘Chá Preto’, que tem dramaturgia e direção desenvolvida pelo próprio grupo.

O ciclo de leituras ‘A Lontra lê Franca Rame’ é composta por três textos: ‘O Despertar’, ‘A mãe hippie’ e ‘Uma mulher sozinha’. Nestas leituras, as atrizes Juliana Reichel e Thaís Carli destacam a poesia e a sátira características da escrita de Rame e Fo, além de proporcionarem cenas permeadas por comicidade devido à relação direta com o público.

As atrizes apresentam monólogos escritos por Franca Rame e Dario Fo criados para mulheres/atrizes, nos quais são abordadas as temáticas políticas acerca das mulheres na sociedade e na instituição familiar.

O espetáculo ‘Chá Preto’ narra a história de duas irmãs, Verônica e Isadora, que recebem convidados para um chá enquanto aguardam ansiosas a chegada da prima Carmela. Os conflitos da família são expostos, entre regras e etiquetas, na medida em que adentramos o universo dessas mulheres. Entre elas há histórias e segredos, como também há a urgência e o tempo de virem à tona.

A realização é do Sesc Balneário Camboriú com produção local de Plasticine Produções Artísticas e Culturais.

Serviço:

"A Lontra lê Franca Rame: Ciclo de leituras dramáticas dos monólogos de Franca Rame & Dario Fo"

Dia 2 de setembro (sábado) às 20h

Classificação indicativa: 12 anos

Espetáculo "Chá Preto"

Dia 3 de setembro (domingo) às 20h

Classificação indicativa: 14 anos