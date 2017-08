Confira a programação do evento:

Os melhores professores de bolero do país se reúnem nos dias 4 e 5 de novembro, em Balneário Camboriú, para o workshop Bolero in Foco, evento que já se consagrou em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Ministrarão aulas os professores Leandro Corrêa e Faby Mendes, Waldir Koral, Sheila Santos, Clezio Dias e Michel Gomes.

Organizado pelos professores Sirlene Greibeler e Leandro Corrêa, o Bolero in Foco Sul do Brasil quer se consolidar como um dos principais eventos de dança para a região, atraindo participantes de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, além de outros estados brasileiros.

"Essa será a primeira edição do evento em Balneário Camboriú e estamos trazendo os melhores professores do gênero para dar aulas na cidade. Os dançarinos poderão aprender técnicas, fundamentos e movimentos do bolero, além de poder colocar em prática o aprendizado no baile que será promovido durante a programação ", afirma Sirlene Greibeler.

O primeiro lote de inscrições custa R$ 230,00 (individual) ou R$ 350,00 (casal) e inclui participação no workshop, baile, camiseta e certificado. A ficha de inscrição pode ser solicitada pelo e-mail boleroinfocosuldobrasil@gmail.com. Também é possível se inscrever pessoalmente no estúdio de dança Casa Paraguaia (Rua 910, nº 131, Centro – Balneário Camboriú).

Mais informações podem ser obtidas no Facebook.com/boleroinfocosul ou pelos telefones (47) 98436-0439 / (47) 99629-2020 / (21) 98101-3324 / (41) 99676-5427.



Conheça os professores

O workshop vai proporcionar aulas temáticas inéditas para dançarinos de níveis iniciante e intermediário. A dupla Leandro Corrêa e Faby Mendes ministrará aulas sobre técnicas e fundamentos de giros com finalização em poses, além de inversão de movimentos.

Leandro iniciou a carreira em 2009 e é um dos grandes nomes do bolero no país. Participou de diversos espetáculos, congressos e cursos pelo país, além de ser um dos idealizadores do Bolero in Foco.

Já Faby Mendes iniciou sua carreira na dança de salão em 2006, estudou ballet clássico e jazz e atualmente desenvolve trabalhos coreográficos e didáticos sobre Bolero Tradicional e Estilizado junto com o parceiro Leandro Corrêa. Os dois já estiveram também entre os mais votados do Troféu Baila Mundo.

Waldir Koral traz para Balneário um workshop sobre repertório e concepção coreográfica. Professor, coreógrafo e bailarino com mais de 20 anos de experiência, iniciou seus estudos com jazz, ballet clássico e dança contemporânea. Atuou com grandes nomes da música nacional, em navios de cruzeiro e ministrando aulas em todo país.

Outro nome importante do bolero brasileiro é Sheila Santos. Graduada e pós-graduada em dança, atua como professora em cursos de formação para profissionais em vários estados. Já integrou a equipe de alunos da Escola de Teatro Bolshoi de Joinville (SC) e foi premiada no Festival de Dança da cidade na categoria profissional, ministrou aulas em navios e também desenvolve trabalhos como bailarina, coreógrafa e diretora artística de espetáculos de dança de salão. No Bolero in Foco Sul do Brasil, ela vai dar aulas sobre comunicação e relação com o par e história do bolero.

Professor, dançarino e coreógrafo, Clézio Dias ministrará workshop sobre repertório de passos com conexão. Ao longo da carreira, participou de diversos festivais e congressos pelo país. Foi um dos pioneiros da dança de salão em Curitiba (PR) e um dos primeiros professores a dar aulas em programas de televisão.

Também participa do workshop o professor, bailarino, coreógrafo e personal dance Michel Gomes, que atua na área da dança e cultura há 12 anos, inclusive como promotor da Secretaria de Cultura do Distrito Federal promovendo bailes, workshops, festivais, congressos, aulas, palestras e mostras de dança em Brasília e outros estados no país. Em Balneário, ele ministrará oficina sobre construção e desconstrução de figuras e técnicas de bolero.