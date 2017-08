Começa hoje venda de ingressos para o Festival de Música de Itajaí

Grandes nomes estão escalados para a programação do 20º Festival de Música de Itajaí, que começa na sexta (1) e seguirá até dia 9 de setembro. Para não perder nenhuma atração, o público deve garantir os ingressos para os shows no Teatro Municipal.

Os tíquetes estarão à venda na bilheteria do Teatro, nos pontos de venda autorizados ou pelo site ingressonacional.com.br a partir das 14h desta segunda-feira (28).

Silvério Pontes, Zé da Velha e Alessandro Kramer; Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz; Leny Andrade & Luiz Meira; Lupa Santiago Quarteto; Ordinarius; Ivan Lins: estes são os nomes que sobem ao palco do Teatro Municipal para os shows nacionais do Festival de Música. As apresentações serão de 03 a 08 de setembro, a partir das 19h30, com abertura de um artista regional.

Os ingressos custam R$ 55 inteira e R$ 27,50 meia. A bilheteria do Teatro funciona das 13h às 19h e as entradas também podem ser adquiridas pelo site Ingresso Nacional ou nos seguintes pontos de venda: Farmais Centro, Farmais Centro II, Farma Luciano, Multisom Shopping Itajaí; em Balneário Camboriú na Marambaia Veículos, Multisom BC Shopping, Posto Brava e Balaroti.

Além dos shows nacionais, haverá encontros com entrada franca em outros pontos da cidade.

Clique aqui e confira a programação completa do 20º Festival de Música de Itajaí.

Com informações: Prefetura de itajaí