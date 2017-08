A Galeria de Arte de Balneário Camboriú, que fica em anexo ao Teatro Bruno Nitz, acaba de ser reaberta, após meses de reformas. Não houve solenidade ou alarde, ela simplesmente foi colocada em atividade novamente para receber uma das exposições que compõem a programação do BC Foto Festival.

A estrutura foi interditada logo no início do governo Fabrício Oliveira porque estava em situação deplorável. Problemas no telhado causaram goteiras e infiltração. O piso vinílico estava comprometido. Foi necessário fazer a manutenção no telhado, novas calhas e agora falta apenas finalizar o serviço de impermeabilização do telhado com uma manta asfáltica. O piso foi totalmente removido e foi mantido o cimento puro pintado.

O presidente da Fundação Cultural, George Varela, conta que foi extinta uma sala que havia na entrada, em parte nobre da Galeria, ampliando assim o espaço para as mostras.

Agora a Fundação Cultural vai rever o regulamento e as normas para poder habilitar futuras exposições.

A exposição

“O Corpo em uma experiência atemporal”, de Henrique Santian, estará disponível para visitação até dia 24 de setembro, das 13h às 19h.

A série fotográfica explora os movimentos do corpo e os elementos da natureza com técnicas que valorizam a nudez. A intenção da mostra é provocar reflexões e construir outras visões sobre o tema.

Inspirado em uma série documental de performances urbanas sobre a nudez, realizada nas escadarias da Lapa, no Rio de Janeiro, o projeto de Santian tomou forma em 2009, quando começaram a ser feitos ensaios em que corpo e paisagem se complementavam. Participaram dos ensaios, registrados em Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso, artistas e voluntários.

A galeria reformada: