Trocar conhecimento e experiência e atrair o público para espetáculos de qualidade. Estas são as propostas da Mostra de Dança de Balneário Camboriú, que vai acontecer dias 13, 14 e 15 de outubro, no Teatro Bruno Nitz.

As inscrições para grupos, companhias, artistas independentes e academias de dança de todo o país estão abertas até o próximo dia 15 e são gratuitas.

Quem organiza a Mostra é o Studio de Dança Adriana Alcântara, com apoio da Fundação Cultural e patrocínio da Lei de Incentivo à Cultura (LIC).

A diretora do Studio, Adriana Alcântara explicou que é um evento gratuito, por isso não terá caráter competitivo.

“Porém como forma de trocar conhecimentos e experiências relacionadas a todos os fatores envolvidos no processo coreográfico e produto final dos trabalhos apresentados, serão convidados profissionais para realizarem uma avaliação individual de cada coreografia, que será entregue posteriormente aos participantes”, disse a diretora.

Como participar

Para participar da Mostra de Dança de Balneário Camboriú é obrigatório fazer uma inscrição gratuita e online, pelo site: www.adrianaalcantara.com.br, até o dia 15 de setembro (data limite).

O grupo ou artista deve ler atentamente o regulamento do evento e preencher a ficha de inscrição com todas as informações solicitadas. A inscrição será confirmada pela organização após envio do termo de responsabilidade assinado juntamente com as trilhas das coreografias.

Workshops gratuitos

​Além da Mostra de Dança, haverá dois workshops gratuitos com profissionais renomados de jazz e balé clássico.

Para participar, o bailarino deve fazer a inscrição online, pelo site: www.adrianaalcantara.com.br. No total, serão disponibilizadas 35 vagas para cada modalidade. Informações sobre os professores, locais e horários dos cursos, serão divulgadas em breve pela organização.

Outras informações: 3366-1761 | (47) 9967-5325 |