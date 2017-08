Até domingo (27) acontece a 3ª edição do BC Foto Festival, evento que vai reunir amadores e profissionais. Além das palestras e workshops abertos ao público, o destaque fica por conta das exposições distribuídas em diversos pontos da cidade.

A programação contempla ainda oficinas e aulões com grandes nomes, que acontecem com cobrança de inscrição. Confira os valores aqui.

Palestras

Para as palestras é necessário apenas realizar a inscrição prévia no site. Todas acontecem no Teatro Bruno Nitz.

25/08, às 19h30 - Nada mais normal do que o corpo nú, com Kazuo Okubo.

26/08, às 19h30 - A Fotografia e o Poder de Transformação. Com Nilo Biazetto Neto.

27/08, às 19h30 - Araquém Alcântara, colecionador de mundos, 50 anos de fotografia. Com Araquém de Alcântara.

Exposições

Alegria tem preço, de Marcelo Fernandes. No Passeio San Miguel.

Coletiva Câmara Setorial de Fotografia. Na Casa Linhares/Barra.

Primárias, por Nilo Biazzeto Neto. No SESC.

O corpo em uma experiência atemporal, por Henrique Santian. Na Galeria Municipal de Arte.

Tempo Litoral, por Leonardo Bittencourt. Na Art Gallery Cássia Acosta (Passeio San Miguel).

Sombrias Estações, por Nildo Bola Teixeira. No Balneário Shopping.

Lambe-lambe

Também está disponível para visitação gratuita a exposição de lambe-lambes em espaços públicos da cidade: muros na Estação de Tratamento da Emasa, na Avenida das Flores; Praça da Cultura e Casa Linhares, na Barra. A mostra reúne fotografias de diversos autores do país, escolhidas através de uma convocatória.

Giro pelo Festival

Fotos: Stephanie Rosa e Onoél Neves