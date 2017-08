Exposições do BC Foto Festival no Passeio San Miguel

Dois fotógrafos que fazem parte do BC Foto Festival inauguram nesta quinta-feira (24) exposições de seus trabalhos no Passeio San Miguel. Marcelo Fernandes leva o trabalho ‘Alegria tem Preço’ e Leonardo Bittencourt apresenta ‘Tempo Litoral’. As mostras permanecerão até 3 de setembro.

‘Alegria Tem Preço’ é um testemunho documental feito no Circo Teatro Biriba. É um registro do ambiente circense, inclusive além do picadeiro, mostrando o que acontece antes e depois que a cortina se fecha.

A exposição poderá ser vista das 8 às 22 horas, na área coberta do Passeio San Miguel.

Na Art Gallery Cássia Acosta, também no Passeio San Miguel, está a exposição ‘Tempo Litoral’, uma coletânea de imagens belas e diferentes, em que o fotógrafo explora o universo terrestre e marinho.

A exposição pode ser conferida diariamente das 14 às 21 horas.