O sábado (19), Dia da Fotografia, foi marcado por uma intervenção urbana transformando espaços públicos da cidade em painéis de arte. A exposição “Olhares Urbanos – Circuito Lambe-Lambe”, faz parte do BC Foto Festival.

“Essa exposição é feita com uma impressão gráfica no papel couchê e colamos com uma mistura de cola branca e água. Ela tem uma durabilidade de aproximadamente um ano. Só depende que as pessoas não arranquem”, comentou o especialista em colagens lambe-lambes, o fotógrafo Nilo Biazzetto Netto, que esteve presente na ação.

As 120 imagens foram selecionadas através de uma convocatória pública que tinha como tema “Cidade Oculta, um olhar marginal”. Foram inscritas mais de 600 imagens.

Quem quiser conferir, há painéis nos muros da Estação de Tratamento da Emasa, na Avenida das Flores, Avenida da Lagoa, esquina com a Alvin Bauer e no Atelier Casa Linhares, no Bairro da Barra.

Vídeo:

O Festival

O BC Foto Festival começa na quinta-feira (24) e seguirá até domingo (27) com exposições, palestras e workshops com grandes nomes.

Veja a programação completa aqui.