Festival está com inscrições abertas para oficinas com grandes nomes da fotografia

Balneário Camboriú vai sediar de 24 a 27 de agosto a 3ª edição do BC Fotofestival, evento que reunirá grandes nomes para falar sobre fotografia.

Há inscrições abertas para uma série de encontros, com destaque para Araquém Alcântara, apontado pelos críticos como um dos precursores da fotografia de natureza no Brasil e um dos mais importantes fotógrafos em atuação no país.

No total, serão quatro palestras, 15 oficinas, três aulões e exposições pela cidade. No centro das atenções estarão nomes consagrados como Rosely Nakagawa, Ronaldo Entler, Lucila Horn, Nilo Biazzetto e Kazuo Okubo, que vão apresentar, ensinar e inspirar outros fotógrafos e criativos a ver o mundo com olhos diferentes.

Todas as palestras serão gratuitas mas, para participar, é preciso se inscrever pelo site do festival. Já as oficinas terão um custo que varia de R$ 149 a R$ 249.

As atividades serão realizadas no Teatro Municipal Bruno Nitz, na Galeria Municipal de Arte de Balneário Camboriú e também nas dependências do SESC do município.

Este ano o festival terá também o “circuito lambe – lambe”, com exposições em grandes formatos pelos tapumes da construtora FG espalhados por toda a cidade.

Confira a programação e faça sua inscrição neste link.