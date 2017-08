A cantora Eulina Ladewig da Silveira, 87, fundadora do grupo ‘Seresteiros de Balneário Camboriú’, divulgou nota nesta quinta-feira (17), anunciando o fim das noites de seresta.

Eles reuniam-se todas as quintas-feiras em um restaurante da cidade e uma vez por ano apresentavam o espetáculo ‘Viagem Musical’ no Teatro Bruno Nitz. Eulina canta todos os sábados na feirinha livre da Praça da Cultura.

A nota

“Foram 15 anos de atividades, mas neste formato chegou ao fim. Foi um tempo maravilhoso. Agradeço a Deus pelo prestígio e carinho recebidos. O motivo desta decisão foi a perda de identidade do evento. Há tempos não mais se cantava Seresta. As músicas executadas em sua maioria eram estrangeiras. Boas e belas músicas, porém não coincidiam com a intenção de difundir e divulgar a nossa Música Brasileira.

Esta ideia surgiu a partir de um projeto do ano de 2004, aprovado pela antiga Fundação Catarinense de Cultura e contemplado com a gravação de um CD intitulado "Uma Seresta com Eulina e Convidados".

Na vida é assim, tudo tem um começo, meio e fim. Valeu! Porém, no mesmo local e horário e com os mesmos cantores acontecerão a partir de agora os Encontros Dos Cantores Amigos De Balneário Camboriú, com uma nova liderança escolhida por votação feita entre os cantores e músicos. As eulinetes continuam suas apresentações com a seresteira Eulina Ladewig Silveira”.

Assinado - Eulina Silveira