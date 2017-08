Bola Teixeira lança exposição ‘Sombrias Estações’

Foi no verão de 2015, no Parque Marumbi, que o jornalista e fotógrafo Nildo Teixeira de Melo Jr.,o Bola, saiu andando mato adentro e descobrindo estações abandonadas da Ferrovia Curitiba/Paranaguá, no Paraná. Ficou impressionado com o ‘achado’ e decidiu registrar o que viu.

“Tirei muitas fotos, porque tudo era surpresa, fiquei sozinho no meio da mata...eu e mais eu...tudo era uma descoberta pra mim...a natureza invadindo as estações, as pixações, até o apito do trem que passou enquanto eu estava no meio daquele silêncio todo”, descreveu Bola ao Página 3.

Das centenas de imagens, ele selecionou 11 com tamanho 30x45, que resultaram na exposição ‘Sombrias Estações’, que inaugura nesta sexta-feira (18), no Balneário Shopping.

São imagens em preto e branco, bem carregadas, escuras e enigmáticas, capazes de provocar interpretações e sentimentos diversos para quem visitar a exposição.

O curador da exposição, Dico Kremer, um dos mais conceituados fotógrafos brasileiros, estará na abertura às 19h30, para um bate-papo, tudo de graça e aberto ao público. Dico é especialista em fotografia publicitária, tem uma carreira nacional e internacional de mais de 40 anos.

O projeto que tem o patrocínio da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) é um resgate do passado, quando as redes ferroviárias eram importantes meios de transporte (de produtos e pessoas).

Kremer disse que o autor decidiu pelas imagens em P&B para dar mais dramaticidade ao tema.

“Ele escolheu o P&B com um semi auto contraste, onde os meios tons quase desapareceram. Daí as sombrias estações: o que está sendo devastado pela natureza e suas quatro estações e degradado pela mão do homem”, observa Dico Kremer.

AGENDA

Exposição “Sombrias Estações”

Local: Balneário Shopping (Espaço Balneário Mais, em frente à Kalunga)

Data: 18 de agosto a 18 de setembro

Horário: Diariamente, das 11h às 23h

Valor: Gratuito





Bate-papo com fotógrafo Dico Kremer

Local: Balneário Shopping (em frente à Kalunga)

Data: 18 de agosto

Horário: 19h30

Valor: Gratuito

Observação - Quem colocar alguma mensagem no livro de visitas estará concorrendo a duas imagens do autor.