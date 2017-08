Concerto em Itajaí lembra obras do compositor Verdi

A 2ª Récita do espetáculo ‘Um Tributo a Giuseppe Verdi’ vai acontecer neste sábado (19), na Igreja Luterana de Itajaí, com início às 20h. Estarão se apresentando 43 coralistas com acompanhamento de piano.

O concerto celebra as obras de Verdi escritas para Coro e Solistas. A regência do coro Vozes do Vale, de Itajaí, está a cargo do conceituado maestro Nilton Silva.

Recentemente o concerto lotou o Teatro Municipal de Itajaí e tende a repetir o sucesso de todas as apresentações anteriores do Coro, que desde 1995 emociona plateias por onde passa.

A entrada é gratuita, porque é um projeto da Lei de Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Itajaí/Prefeitura de Itajaí.

A igreja luterana fica na rua Dr. José Bonifácio Malburg, 415, centro de Itajaí.