Livro sobre respeito e tolerância entre crianças será lançado na Avantis

O professor Eliton Clayton Rufino Seára e a psicóloga Eleane Zago vão lançar nesta quinta-feira (17), o livro ‘O Meu Amigo Eu Vou Respeitar’, às 19h, na Faculdade Avantis. A obra é inspirada na música de igual nome feita pelo professor, que viralizou nas redes sociais no início deste ano, acumulando mais de 1 milhão de visualizações.

A canção e o livro falam sobre respeito e tolerância entre as crianças a partir das aventuras de duas meninas, Marianinha e Lulu, que aprendem, a bordo do fantástico avião do seu novo amigo, Letinho, o valor do respeito que se deve ter uns com os outros.

O livro ainda acompanha um CD com a música “O Meu Amigo Eu Vou Respeitar” e também a história narrada em três idiomas: Português, Espanhol e Inglês.

Eliton é professor de Educação Física na rede municipal de Itajaí e no contato diário com as crianças teve a ideia de fazer uma música para estimular abraços e não mordidas e empurrões.

“A partir do sucesso do vídeo, vi que tinha potencial para escrever um livro. Junto com minha esposa, Eleane, que é psicóloga e professora, criamos esta história”, conta.

Eliton também é professor no curso de Educação Física da Faculdade Avantis. O link do vídeo que fez sucesso na internet e inspirou a história pode ser conferido aqui: https://www.facebook.com/pg/EFeEducacaoinfantil/videos/?ref=page_internal