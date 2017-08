Itajaí sediará evento exclusivo de teatro de animação

(KAROLINE GONÇALVES) - A Companhia Mútua (Itajaí/SC) realizará entre os dias 5 a 12 de novembro, na cidade de Itajaí, a primeira edição do BONENCONTRO – Encontro Catarinense de Teatro de Bonecos. Artistas interessados em participar devem fazer inscrição até o dia 22 de agosto. O evento pagará cachê de R$ 3.000,00 (três mil reais) para duas apresentações aos grupos selecionados. Estão sendo esperadas inscrições de grupos municipais e estaduais.



O projeto BONENCONTRO - Encontro Catarinense de Teatro de Bonecos pretende promover, na cidade, um encontro de grupos teatrais catarinenses que trabalham com a linguagem do teatro de animação - gênero teatral que inclui bonecos, máscaras, objetos, formas ou sombras. O evento oferecerá quatro apresentações teatrais, bate-papos, mesa redonda, cabaré e oficinas de formação. O objetivo é proporcionar um recorte da produção estadual inédita, com espaço para formação profissional, aberto à comunidade de forma gratuita.



O projeto surge com o ensejo de ser um local de encontro e celebração do teatro de animação catarinense, evento inédito na cidade de Itajaí. Vale ressaltar que a cidade de Itajaí possui algumas companhias que pesquisam e desenvolvem esta linguagem, porém não possui espaço exclusivo de fruição. O estado de Santa Catarina, por sua vez, é reconhecido nacionalmente pelas suas produções em teatro de animação, no entanto, não possui um encontro exclusivo destinado a mostrar, discutir e promover a formação dos profissionais do estado.



INSCRIÇÕES:

Para se inscrever, os interessados deverão acessar ao site: www.ciamutua.com.br – baixar a Ficha de inscrição e regulamento e, posteriormente, enviar material via e-mail bonencontro@gmail.com. As propostas inscritas serão avaliadas por curadoria especializada na área. O resultado da seleção será enviado por email até o dia 28 de agosto de 2017.



Haverá uma listagem de suplentes, para o caso de eventual desistência ou impossibilidade de participação de algum dos selecionados, ou ainda no caso de aumento da disponibilidade orçamentária.



CONTATO:

Fale com a Cia Mútua:

Mônica Longo (47) 9 9983-6678 ou Laura Correa (47) 9 9905-5058



Fale com a assessoria de imprensa:

Subjétil Comunicação e Produção Cultural

Jornalista Karoline Gonçalves DRT 6113/SC

(47) 9 9914-7396