Página 3 sorteia ingressos para peças teatrais no domingo

O Grupo Risco de Teatro, de Itajaí, estará apresentando dois espetáculos no próximo domingo (20), no Teatro Bruno Nitz. Às 16h, a peça infantil ‘Suspiro’ e às 20h, a comédia para adultos ‘Primeiro Milagre’.

Os espetáculos são apresentados pelos atores Rafael Orsi de Melo e Rodolfo Lemos, que criaram o grupo Risco de Teatro há quatro anos em Itajaí.

No domingo (20), às 16h será apresentado o espetáculo infantil “Suspiro”.

Com direção de Marcelo de Souza e atuação de Rodolfo Lemos, a peça traz para a cena o olhar poético e puro de uma criança sobre problemas com a desigualdade social através de um elemento básico de sobrevivência, o alimento.

Já à noite, às 20h, Lemos encena a comédia adulta “Primeiro Milagre”, com direção de Cláudia Sachs. A ironia é trazida para a cena através do texto “Il primo miracolo del nino Gisus” do italiano Dario Fo – prêmio nobel de literatura 2007. Trazendo temas como a segregação racial, o jogo de poder, a fome e a diferença de classes sociais, a história narra os primeiros nove anos da vida de Jesus e seu primeiro milagre.

Depois da família sagrada ser exilada, Maria e José trabalham duro para cuidar de Jesus, que foi crescendo e entendendo seus poderes. Amava seus pais, mas sofria com o preconceito dos outros meninos. Então, teve a ideia de fazer voar passarinhos feitos de barro para poder brincar e jogar com as outras crianças.

O filho do patrão da cidade, tomado por ira e inveja, acaba destruindo os passarinhos. Primeiro Milagre trata de temas que se mantêm fortes até os dias de hoje: racismo, miscigenação, ego e a falta de habilidade das pessoas em serem humanas.

Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro, na avenida Central, das 13h às 19h.

Sorteio

O jornal Página 3 sorteará um par de ingressos para cada peça. Quem quiser concorrer deve enviar e-mail para jornal@pagina3.com.br com o assunto "SORTEIO TEATRO".