Shonda Rhimes, criadora de 'Grey's Anatomy', fará séries para a Netflix

(FOLHAPRESS) - A roteirista e produtora americana Shonda Rhimes, das séries "Grey's Anatomy", "Scandal" e "How to Get Away With Murder", deixou a emissora ABC e fechou contrato com a Netflix, segundo divulgado pelo serviço de streaming neste domingo (13).

Shondaland, empresa de Rhimes, assinou um contrato de "muitos anos" para produzir conteúdo para a Netflix. Sua parceira de produção, Betsy Beers, também vai migrar para o serviço de streaming.

"Grey's Anatomy", "Scandal" e "How to Get Away With Murder" continuarão a ser exibidas pela ABC e fazem parte do catálogo da Netflix atualmente.

Em nota, Rhimes afirma que a mudança visa a evolução de sua produtora e é resultado de uma ideia compartilhada com Ted Sarandos, chefe de conteúdo da Netflix. Rhimes ainda assinala que o serviço de streaming oferece a ela e a sua equipe "possibilidades ilimitadas".

A mudança ocorre dias após a Disney anunciar planos de lançar seu próprio serviço de streaming em 2019.