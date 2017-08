Atriz americana Anne Hathaway vai interpretar boneca Barbie no cinema

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Columbia Pictures anunciou que a atriz americana vencedora do Oscar Anne Hathaway vai estrelar o longa sobre a boneca Barbie, que antes tinha a atriz e humorista Amy Schumer como protagonista. Amy abandonou o projeto em março deste ano alegando incompatibilidade de agenda.

Devido à desistência de Schumer, o filme, dirigido por Alethea Jones ("A History of Radness" e "Lemonade Stand"), teve seu lançamento postergado de 28 de junho de 2018 para 8 de agosto.

Na trama, que segue o modelo de longas como "Splash - Uma Sereia em Minha Vida", a boneca Barbie é expulsa da "Barbieland" por não ser perfeita o suficiente. O tom da história, de acordo com informações do estúdio, havia sido moldado a partir da personalidade de Schumer, conhecida por seus show de stand-up e pela série de comédia "Inside Amy Schumer". Não há informações sobre possíveis mudanças no roteiro do filme.

Este será o primeiro filme live-action (não animado, com atores reais) da boneca Barbie.