Terror brasileiro 'As Boas Maneiras' é premiado em festival europeu

(FOLHAPRESS) - O filme de terror brasileiro "As Boas Maneiras" ganhou neste sábado (12) o prêmio especial do júri no 70º Festival de Locarno, realizado na Suíça.

Quem levou o "Leopardo de Ouro", principal prêmio da competição, foi "Mrs. Fang". Dirigido pelo chinês Wang Bing, o documentário mostra os últimos dias de uma idosa.

Dirigido por Juliana Rojas e Marco Dutra, o longa foi escolhido pelos cineastas Olivier Assayas (França), Miguel Gomes (Portugal) e Jean-Stéphane Bron (Suíça), pelo produtor grego Christos Konstantakopoulos e pela atriz austríaca Birgit Minichmayr.

Em "As Boas Maneiras", a grávida Ana, personagem de Marjorie Estiano, contrata Clara, vivida por Isabél Zuaa, uma solitária enfermeira que mora na periferia de São Paulo, para ser babá de seu futuro filho. Conforme a gestação avança, Ana começa a apresentar comportamentos estranhos e sinistros hábitos noturnos que afetam diretamente Clara.

Em julho, a reportagem assistiu uma cena do longa. Na sequência, a personagem de Estiano cruza ruas em direção à luz de uma Lua que paira expressionista sobre os arranha-céus.

Após Locarno, "As Boas Maneiras", que foi filmado em São Paulo e Barueri, deve passar por festivais brasileiros e estrear entre final de 2017 e início de 2018. A obra ainda não tem classificação indicativa.