Festival da Canção de BC abre inscrições para todo o Estado

As inscrições para o 7º Festival da Canção de Balneário Camboriú estão abertas até o dia 29 de setembro. Este ano, a Fundação Cultural ampliou a possibilidade de participação para músicos de todo o Estado, o que deve ajudar o festival a se consolidar como um dos principais de Santa Catarina.



Composições na língua portuguesa serão premiadas em dinheiro. No total, o festival vai distribuir mais de R$ 14 mil em premiações. Entre os requisitos de participação estão residência em Santa Catarina e que os intérpretes, músicos e responsáveis pelas canções tenham mais de 18 anos.



O Festival da Canção de Balneário Camboriú será realizado de 16 a 19 de outubro, às 20h, no Teatro Municipal Bruno Nitz, com entrada gratuita.

Nos três primeiros dias acontecem as etapas classificatórias por estilos. Em cada uma delas serão escolhidas até cinco canções para a final (quatro pelo júri técnico e uma pelo voto popular). Na final, em 19 de outubro, não haverá distinção de gênero musical.



O edital 004/2017 pode ser lido no endereço https://goo.gl/ioQvjZ, com uma errata que pode ser consultada no link https://goo.gl/uU96u2.