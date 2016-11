O Quinteto Enraizados, formado por músicos oriundos de diferentes localidades do Brasil e Argentina, apresenta deu primeiro CD em série de shows por cidades catarinenses a partir desta semana. Todas as apresentações terão entrada franca.

Os Shows de lançamento acontecem dia 02/12, às 20h30, no Teatro do Sesc Itajaí; dia 11/12, às 20h, no Teatro do Sesc Joinville; e dia 14/12, às 20h30, no Conservatório Belas Artes em Joinville.

Neste trabalho, que leva o nome do grupo, é possível perceber as influências musicais tanto brasileiras como argentinas mescladas ao jazz. O Quinteto Enraizados desenvolve um repertório formado na sua totalidade por composições próprias. O CD Enraizados, foi realizado com patrocínio do Município e Fundação Cultural de Joinville por meio do Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura.

Veja a agenda e prestigie:

02 de dezembro - Sexta – 20h30min

Local: Teatro do Sesc Itajaí

Rua Almirante Tamandaré, 259, Centro - Itajaí – SC



11 de dezembro - Domingo - 20 horas

Local: Teatro do Sesc Itajaí

Rua Itaiópolis, 470, Bairro América - Joinville – SC



14 de dezembro - Quarta - 20h30min

Local: Conservatório Belas Artes de Joinville

Rua Aubé, 427, Bairro Saguçu - Joinville – SC