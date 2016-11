Exposição do concurso Pintando Balneário Camboriú está na Biblioteca Municipal

Está acontecendo até esta sexta-feira (2) a Semana de Artes Pintando Balneário Camboriú. 42 obras estão expostas na Biblioteca Municipal, que fica na Terceira Avenida, esquina com a Rua 2.500. A entrada é gratuita.

A exposição é fruto do concurso Pintando Balneário Camboriú, que aconteceu no último dia 12. O organizador, Vanderlei Lazzarotti, explica que há pinturas, desenhos e esculturas. 13 obras foram produzidas por participantes do concurso, as outras são de alunos da Apae e da AMA.

Vanderlei ressalta que mesmo o projeto não tendo o apoio que ele gostaria, conseguiu atingir o objetivo previsto. “Conseguimos movimentar a arte na cidade, o povo que passou pela Praça Tamandaré no dia do concurso interagiu conosco. Foi muito bacana. As obras ficaram muito bonitas. Os artistas, divididos nas categorias amador e profissional, precisavam pintar algo que lembrasse Balneário. Foram produzidas obras com prédios, praias e até o calor humano”, diz.

A entrega do prêmio aos seis vencedores (três de cada categoria) acontece no sábado (3), às 15h30, durante evento do BC Criativo. Os participantes ganharão um kit de pintura cada um, com tela, cavalete e tintas.