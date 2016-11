Autor catarinense busca apoio coletivo para publicar livro

O livro ‘Tempestade do eu’ está concorrendo as atenções dos apoiadores do site Catarse.me​. Através de uma campanha crowdfunding, onde projetos são apoiados pelo público-alvo ou simpatizantes da causa, o livro deseja ser financiado para sua impressão no início de 2017.

Com um tema no viés do autoconhecimento, o livro escrito em primeira pessoa, caricatura questionamentos de um personagem que se vê em uma tempestade existencial. A quebra, título do capítulo 1, mostra o momento em que ele dá um basta a rotina e resolve, ao seu jeito, repensar sua vida, seus costumes e suas relações. E a partir daí, começa a história que pretende envolver o leitor adulto do início ao fim.

Sem querer ser um propositor de soluções e longe de seguir uma linha psicológica acadêmica qualquer, o livro foi escrito a partir da necessidade do autor em expor-se para si mesmo — entender seus pensamentos e onde eles podem o levar. Semanas depois de começar este exercício, veio a ideia de criar personagens e colocá-los em situações que permitissem que tanto o autor quanto os leitores pudessem “ver de fora” - melhor ponto de vista para tomar boas decisões, na opinião do autor.

“Quando estamos analisando um filme, livro ou até mesmo a vida de alguém próximo, conseguimos manter a calma e ver o leque de acontecimentos e de soluções que se pode dar a algumas situações” - diz Fábio Feminella, autor de ‘Tempestade do eu’.

O livro pode ser apoiado com valores a partir de R$10,00 em sua versão digital. A recompensa mais procurada tem sido no valor de R$35,00, onde o leitor, além de comprar o livro impresso, ganha um café na mesma livraria onde estará disponível para retirar a obra. Outras opções de recompensas podem ser conhecidas na página do projeto no site Catarse.me.

Saiba mais aqui.